Schramberg Spanischer Genuss für Ohren und Gaumen

Mit dem Liebeslied "Bosa me mucho" (Küsse mich oft) rührte das Quintett einen besonderen musikalischen Cocktail an, der es in sich hatte. Der Rhythmus wechselte von Flamenco zu Pop, Tango, Walzer und Rock‘ n‘ Roll. Nachdem die Sängerin in der Schlussphase des Liedes die italienische Rockröhre Gianni Nannini imitiert hatte, nahm sie hinterher einen großen Schluck aus der Mineralwasserflasche. Gut drei Stunden wurden die Besucher bestens unterhalten, die keine Minute ihres Kommens bereuten.