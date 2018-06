Schramberg-Tennenbronn (czh). Die Eltern von Grundschülern sind besorgt, wie zuverlässig die Betreuung ihrer Kinder in der verlässlichen Grundschule künftig sein wird. In der Einwohnerfragestunde im Ortschaftsrat Tennenbronn brachten sie ihre Wünsche vor. Die bisherige Betreuung der Schüler im Kindergarten Maria Königin sei montags bis freitags zwischen 7.30 und 14 Uhr möglich. Zu Kosten von 45 Euro gebe es ein warmes Mittagessen, auch in den Schulferien. Unklar sei die Betreuung nach den Sommerferien im September. Was bedeutet der Wechsel der verlässlichen Schule in die Grundschule? Bleibt der Bestand der Betreuung in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr mit Mittagessen erhalten? Auch nach Ganztagesplätzen in "Maria Königin" wurde gefragt. Als Stellvertreter für den erkrankten Ortsvorsteher versprach Thomas Ernst eine schriftliche Antwort der Stadtverwaltung.