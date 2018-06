Schramberg Sonnwendfeier verschiebt sich auf den Sonntag

Schramberg/Lauterbach. Der Schwarzwaldverein richtet seine Sonnwendfeier aufgrund des WM-Deutschlandspiels in diesem Jahr am Sonntag, 24. Juni, aus. Beim Turm auf dem Fohrenbühl stehen ab 19 Uhr Getränke und Verpflegung unter freiem Himmel für Gäste und Wanderer bereit. Das Gedächtnishaus mit dem 24 Meter hohen Aussichtsturm liegt direkt an der ehemaligen Grenze zwischen Baden und Württemberg. Bis zum Entzünden des Feuers lassen sich in lockerer Atmosphäre Gespräche führen, während die Kinder in Wald und Wiese spielen. Unter der Aufsicht der Feuerwehr Lauterbach und des DRK dürfen Freiwillige beim Sprung über die Glut ihren Mut zeigen. Die Organisatoren hoffen auf viele Gäste.