Schramberg Songs erzählen Geschichten

Die Rockband "Poems on the Rocks" gehört zu den ersten Formationen, die bereits vor 20 Jahren die poetische und lyrische Kraft vieler bekannter Rocksongs nicht nur musikalisch sondern auch verständlich, auf die Bühnen brachte, heißt es in der Ankündigung.

Lyrische Übersetzung

Viele kennen Titel "Sympathy For The Devil" von den Rolling Stones, "Wish You Were Here" von Pink Floyd oder "The Carpet Crawlers". Doch wer versteht auch die Texte dieser legendären Songs? Jeder dieser berühmten Songs hat seine ganze eigene Geschichte und Botschaft. "Poems On The Rocks" macht die poetische Kraft dieser Texte erlebbar.