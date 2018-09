Schramberg Sommerfest dieses Jahr kroatisch

In diesem Jahr – so dachten wohl alle – wolle der Tennisclub dem kleinen Land, das den Fußball-Vizeweltmeister stellt, eine besondere Ehre erweisen.

Dies jedoch, so musste der Vorsitzende Hubert Bigdo, bei seiner Begrüßung noch immer etwas geknickt, klarstellen, war gar nicht die Absicht des Vorstands gewesen: Der Entschluss für einen kroatischen Abend – so als Trost für das kleine mutige Land – wurde schon vor der Eröffnung der Weltmeisterschaft in Russland gefasst; man hatte sich damals den Verlauf der Weltmeisterschaft ganz anders vorgestellt. Auffallend war, dass Fußball an diesem Abend überhaupt kein Thema war.

Kurze Regenphase