Schramberg Sofie Roming ist seit 60 Jahren dabei

Die Tätigkeiten im Bereich Sozialarbeit stellte Kreissozialleiterin Annemarie Moosmann vor. Im Seniorenbewegungsprogramm seien zwölf Übungsleiterinnen in 35 Gruppen aktiv – von Gymnastik, Tanzen, Gedächtnistraining bis Sturzprophylaxe. Aus der Tanzgruppe legten 18 Teilnehmerinnen sogar das Tanzsportabzeichen in Bronze ab. Seit 25 Jahren besteht die DRK-Fundgrube, in der elf Helferinnen und ein Helfer tätig sind. Etwa 75 Prozent der Kunden seien ausländische und 25 Prozent einheimische Mitbürger.

Das Jugendrotkreuz besteht aus 13 Mitgliedern und drei Gruppenleitern, für die Leiter Stefan Kopp von Aktivitäten für den Teamgeist berichtete.

Herbert Neef zeigte mit einigen Bildern die Aktivitäten der 20 Mitglieder der Seniorengruppe.

Für Mitmenschlichkeit stehe das DRK seit seiner Gründung, verwies Jürgen Winter auf die alte Fahne des Ortsvereins. Das werde auch mit der aktuellen Kampagne "Was geht mit mir und Menschlichkeit?" aufgegriffen. Für die Arbeit des Vorstands konnte er die einstimmige Entlastung feststellen.

Bei den Wahlen wurde Erhard Osterkamp einstimmig zum neuen Kassierer gewählt, ebenso Matthias Göllinger zum Schriftführer und Helmut Haberstroh als Kassenprüfer bestätigt.

Kreisbereitschaftsleiter Michael Hering hob die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr bei der Betreuung der Schüler nach dem Amokalarm am Gymnasium hervor. Er kündigte für Juli eine gemeinsame Katastrophenschutzübung mit Feuerwehr und THW im Übungsdorf Eiken in der Schweiz an.

Vorsitzender Helmut Banholzer ehrte langjährige Aktive: Andrea Haberstroh, Daniela Mager, Waltraud Thau, Stefan Hess, Wolfgang Schneider (alle fünf Jahre), Marion Kuhner, Bernhard Schneider (beide zehn Jahre), Birgit Roming, Elke Gaus (beide 15 Jahre), Annemarie Moosmann (20 Jahre), Jürgen Ruhnau (35 Jahre), Angelika Schneider (40 Jahre), Luzia Letzelter, Mechthild Neef, Anton Kopp (alle 45 Jahre), Ursula Keller (50 Jahre) und Sofie Roming (60 Jahre).