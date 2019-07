Schramberg So läuft Suche nach neuem Ortsvorsteher

Noch-OB Thomas Herzog äußerte jüngst bei der Kandidatenvorstellung zur OB-Wahl seine Ansprüche an einen Ortsvorsteher so: Er erwarte, dass die Person Anliegen aus der Bevölkerung filtern solle, was machbar sei – und nicht mit allem bei der Verwaltung vorstellig werden. Dieser Wink mit dem Zaunpfahl ging sicherlich an Strobel, der sich für die Interessen der Bürger einsetzte – sich aber immer wieder verrannte und zu viel wollte.