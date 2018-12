Schramberg So erfolgreich wie bislang noch nie

Ein Landesmeistertitel bei den Exoten in der Rasse Zebrafink Maske grau wurde an Lothar Mager (Aichhalden) vergeben. Dazu durfte er vier Goldmedaillen und zwei Pokale in Empfang nehmen.

Der Großsittich-Landesmeistertitel ging an Joachim Weisser (Sulgen) mit der Gattung Barabandsittich. Seine Wellensittiche landeten auf Platz eins. Zu seiner Trophäensammlung kamen noch fünf Goldmedaillen und zwei Pokale hinzu.

In die Liste der Landesmeister schrieb sich ferner Erhard Sülter (Sulgen) mit Positurkanarien der Rasse Yorkshire ein. Mit seinen Kanarien und Exoten holte er noch drei Goldmedaillen und einen Pokal.

Matthias Hartmann (Hardt) belegte mit einer Schopfwachtel Rang zwei und wurde Landesvizemeister. Zwei Goldmedaillen und einen Pokal errang er mit Großsittiche und Wellensittiche.

Sehr gute Platzierungen gab es für Gerhard Bargenda (Hardt) mit Wellensittichen und Agaporniden, Raimund Schwendemann (Locherhof) mit Großsittichen und für Jungzüchterin Aylin Hartmann (Hardt) mit Wellensittichen.

Drei Züchter des Vereins stellten zudem bei der Bundesschau in Kassel aus. Dietmar Schwikowski erreichte mit seinen Piepmätzen einen Gruppensieg, zwei Klassensiege und eine Goldmedaille. Jeweils Klassensieger wurden Daniel Müssigmann sowie Christiane und Martin Friedrich. Für Müssigmann gab es zudem noch zweimal Edelmetall in Bronze.