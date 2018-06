Schramberg SL machen Station in der Talstadt

Den Abschluss bildet ein Besuch im Erfinderzeiten-Museum, wo die Teilnehmer von Anneliese Müller begrüßt werden. Wer also die Fahrzeuge bestaunen möchte, ist am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr am Museum Erfinderzeiten richtig.

Im Jahr 2001 wurde der R129-SL-Club in Zavelstein gegründet. Heute sind in 30 Regional-Treffen (RT) über 2500 Mitglieder registriert Udo Schultheiss ist unter den ersten 500 Mitgliedern mit einem SL 320 Final Edition. Der SL-Club präsentiert sich jährlich auf den Messen Retro in Stuttgart und der Motorworld in Friedrichshafen.

Die 129er kosteten damals im Schnitt circa 150 000 D-Mark. Viele dieser langlebigen Fahrzeuge werden noch täglich bewegt. In einem Jahr bekommen die ersten schon das H-Kennzeichen.

"Durch ihr zeitloses Design fallen sie im Straßenverkehr kaum besonders auf. Die RT-129er legen Wert darauf, dass ihre Fahrzeug noch keine Antiquitäten sind, sondern ein Beispiel für ein langlebiges, und nachhaltiges Industrieprodukt", so Schultheiss.

