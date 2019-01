Schramberg Skiverein startet in die Saison

Schramberg. Los geht’s für den Verein aber zunächst mit Skigymnastik. Ab heute wird wieder jeden Montag von 20.15 bis 21 Uhr zur Skigymnastik in die Karl-Diehl-Halle eingeladen. Das Programm wird laut Mitteilung vom Team des Gesundheitscoachings Jennifer Ganter geleitet und findet großen Anklang. Teilnehmen können –­ ebenso wie bei weiteren Veranstaltungen und Kursen des Skivereins – auch Nichtmitglieder.

"Schlag auf Schlag geht es nun auch weiter mit vollem Elan", sagt Vorsitzender Joachim Fink. Am kommenden Wochenende sollen die ersten Kurse in Weißenbach in Schönwald stattfinden.

Skischulleiterin Isabel weist im Vorfeld darauf hin, dass Kursteilnehmer ihre Ausrüstung prüfen sollten. Passen die Schuhe noch, sind die Skier vom vergangenen Jahr zu kurz oder gar zu lang? All solche Fragen sollten vorab geklärt werden. Außerdem besteht für alle Teilnehmer Helmpflicht. Zur Sicherheit sollte die Skibindung vom Fachgeschäft überprüft und eingestellt werden, heißt es weiter.