Schramberg Sitzung beginnt mit Ortsbegehung

Die katholische Kirchengemeinde würde die angrenzende Wohnung zur Verfügung stellen. Darin könnten weitere Spielräume untergebracht werden. Die Kostenschätzung dieser Umbaumaßnahme beläuft sich auf knapp 240 000 Euro. Zusätzlich würde mehr Personal benötigt. Eine Umwandlung der bereits beantragten Kleingruppe in eine normale Regelgruppe hätte eine Personalerhöhung von rund 0,8 Vollzeitstellen zur Folge, heißt es in der Vorlage.

Für die Betreuung in der Grundschule seien keine Umbaumaßnahmen erforderlich, freie Räume stünden bereit. Erforderlich wäre dann die Anstellung einer in Teilzeit beschäftigten Person. Zusätzlich müssten in 2019 Haushaltsmittel für Spiel- und Verbrauchsmaterial angesetzt werden und der städtische Verwaltungsaufwand würde etwas steigen. Eventuell müsste das Angebot eines Mittagsessen organisiert werden. Die Stadt rechnet mit Einnahmen durch die Elternbeiträge von rund 3500 Euro.

Ausgesorgt habe man aber auch bei dieser Lösung nicht, da die Kinderzahlen in Tennenbronn steigen: "Mit Blick auf die weiteren Jahre könnte jedoch auch bei einer Auslagerung der Schulkindbetreuung in den Kindergärten ein Engpass an Plätzen entstehen. Ebenso ist der U3-Bereich auf Kante genäht", so die Stadtverwaltung.