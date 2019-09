Schramberg Situation in Sulgen leicht entspannt

Es lief so einigermaßen, lediglich gegen 9 Uhr gab es längere Staus. Am Mittwoch hingegen war es zeitweise drunter und drüber gegangen (wir berichteten). "Ein LKW ist an der Rottweiler Straße liegengeblieben", berichtet Joachim Hilser, stellvertretender Leiter des Straßenbauamts, auf Anfrage. Dadurch seien – wenn auch nur kurz – beide Spuren blockiert gewesen und so bildeten sich im Nu la nge Staus. Bis sich diese wieder auflösen, dauert es geraume Zeit –­wie am Mittwoch zu sehen war.

Es bedürfe also nur Kleinigkeiten _ ein Falschparker, ein liegen gebliebenes Fahrzeug: "Dann bildet sich in dem filigranen Gebilde der Umleitung ein Knoten, der sich lange nicht auflöst", sagt Hilser. Die Situation könne sich von einer Minute auf die andere ändern.