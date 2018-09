Schramberg Sinnliche Welten am Klavier

Enya Haas nutzt laut Miteilung für seine Eigenkompositionen mit Vorliebe die Natur und hier insbesondere den Schwarzwald als musikalischen Inspirationsraum. Auf musikalische Art malt er an seinem Klavier sinnliche Welten, in deren Klangfarben die Zuhörer eintauchen und mit ihrer Phantasie eigenen Lauf lassen können. Stilistisch orientiert er sich bei seinen Kompositionen an der Musik des New Age – dabei lässt er auch einzelne Komponenten der Minimal Music sowie klassische Aspekte mit einfließen.

Es kann schon sein, dass er zum Erzeugen von Klängen sein Piano mit Knetgummi präpariert, aber auch ein Griff in die Klaviersaiten ist hier und da erlaubt. Begleitet wird er bei einigen seiner Stücke von Stefanie Hoffmann an der Violine.

Das Team des Auto- und Uhrenmuseum in Schramberg ist überzeugt, dass Haas emotional berührende Musik und seine authentischer Bühnenpräsenz dem Publikum nachhaltig in Erinnerung bleiben werden. Zudem können die Besucher an diesem Abend noch einmal einen letzten Blick auf die Sonderausstellung werfen. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf acht Euro und an der Abendkasse zehn Euro. Karten gibt es direkt im Museum und bei der Stadt Schramberg.