Schramberg "Singe, wem Gesang gegeben"

Die meisten Auftritte sind schon mindestens einen Monat im Voraus bekannt. "Wir sind eine lose Vereinigung, die gerne Musik hört und macht", so der musikalische Leiter Artur Schweizer. "Wir singen und musizieren aus Freude an der Sache und nicht für den Kommerz. Ich gebe den Leuten ein Blatt, aus dem sie dann spielen." Die gespielten Titel werden überwiegend von ihm selbst ausgesucht. Es handelt sich keineswegs nur um Volkslieder, auch alte und neue Schlager sind darunter. Als typisches Beispiel sei "Heimatlos" von Freddy Quinn genannt.

Der Programmablauf ähnelt sich bisweilen: Zum Einstand spielt Hans Fehrenbacher auf seiner diatonischen Handharmonika. Schließlich heißt es dann ganz lapidar: "So ihr liabe Leit, jetz fanger mr a". Auf den "Hochkreuther Marsch", der zu Beginn zu Viert gespielt wird, geht es Schlag auf Schlag – lediglich unterbrochen mit köstlichen Witzen von Hans Fehrenbacher – wie zum Beispiel "Sonne zu verschenken", oder "Tief im Schwarzwaldtal".

Die fröhliche, unbeschwerte Runde hatte am vergangenen Freitag in Tennenbronn am Bach schon längst Fahrt aufgenommen, als der Ortsvorsteher von Tennenbronn Lutz Strobel höchstpersönlich und aus voller Brust mitsang. Die Begeisterung war so groß, dass zwei Sympathisanten von Buchenberg spontan ihre künftige Mitarbeit in Aussicht stellten. Das Personal vom Gasthaus Am Bach hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun und bereicherte das tolle Ambiente mit einem guten Essen. "Die Gruppe gastiert bereits zum dritten Mal in diesem Jahr hier und jedes Mal ist die Hütte gerammelt voll", so die Wirtin. Als gegen 22 Uhr der Abschied nahte, wurde immer noch fröhlich weitergesungen.