Schramberg Simon Jacob: Nicht den Populisten das Feld überlassen

Am internationalen Tag des Friedens gab der Vorsitzende des Zentralrats der Orientalischen Christen in Deutschland einen Einblick in eine Region, die mit Frieden auf den ersten Blick wenig zu tun hat: den Nahen Osten. Geboren in einem syrisch-orthodoxen Dorf in der Türkei, kam Jacob als Kind nach Deutschland und wuchs in Augsburg auf – gerade deshalb war es dem IT-Experten und Journalisten möglich, über Regionen zu berichten, die anderen nicht zugänglich sind.

Drei Jahre lang hat Simon Jacob die gefährlichste Krisenregion vor den Toren Europas bereist und in der Türkei, Syrien, Irak, Iran, Georgien und Armenien mit Menschen verschiedenster Religionen, politischer Auffassungen und ethnischer Zugehörigkeit gesprochen – ganz bewusst nicht nur mit Politikern und Entscheidungsträgern, sondern vor allem mit denen, die sonst in den Medien kaum eine Stimme haben: den einfachen Menschen. Sein Buch erzählt von den Schrecken des Krieges, von Massengräbern, vom Überleben in Trümmern und dem verzweifelten Kampf gegen die Schreckensherrschaft des sogenannten Islamischen Staates – es ist aber auch ein Buch, das Hoffnung macht, weil es den Blick auf die richtet, die abseits der religiösen Propagandaschlachten einfach nur ein Leben in Frieden und Freiheit wollen.

Auch von seiner eigenen schicksalhaften Begegnung mit einem IS-Kämpfer in Sindschar, einer der grausam umkämpften Städte zwischen Rakka und Mossul, die vor allem für das Massaker an Jesiden bekannt wurde, berichtete Jacob. Den Weg nach Sindschar beschreibt er als Fahrt "immer tiefer in die Hölle" und als er schließlich vor der verkohlten Leiche des Dschihadisten stand, fühlte er angesichts derer Gräueltaten "nicht außer Hass und Wut" – bis er neben der Leiche ein Fotoalbum mit Familienfotos entdeckte. Der getötete Islamist war zweifellos ein Fanatiker – aber auch ein liebender Ehemann und Vater, eben ein Mensch.