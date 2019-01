Schramberg "Sikilacio" holt sich den Titel

Schramberg. Damit hielt das ungeschriebene Gesetz der bisher fehlgeschlagenen Titelverteidigungen auch bei der neunten Auflage in der Festhalle Sulgen stand. "Sikilacio" setzte sich im Finale mit 3:1 gegen die "Berneckboys" durch. Dabei hatte der nun dreifache Turniersieger im Halbfinale gegen das Team von "Neue Hoffnung" die Verlängerung benötigt, um sich schließlich mit 8:7 ins Endspiel zu kicken.

Im zweiten Semifinale besiegten die "Berneckboys" den "1. FC Knaller" mit 4:2 Toren. Im Duell um Platz drei bezwang "Neue Hoffnung" den "1. FC Knaller" mit 7:6. Auf den weiteren Rängen platzierten sich "Team 08" und Vorjahressieger "Kickandwin". Für Letzteren kam im Viertelfinale nach einer 2:3 Niederlage gegen "Neue Hoffnung" das "Aus".

Insgesamt beteiligten sich 32 Mannschaften an dem sportlichen Spektakel vom Neunmeterpunkt und lieferten sich wie in den vergangenen Jahren packende Duelle. Nicht selten spielten die Torhüter mit Glanzparaden das Zünglein an der Waage. In sechs Gruppen gelost trat zunächst Jeder gegen Jeden an, ehe es ab dem Achtelfinale im KO-Modus weiterging. Die Schiedsrichter Karsten Krause und Stephan Trick sorgten dafür, dass alles korrekt ablief.