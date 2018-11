Schramberg Siegesserie der Titelverteidiger reißt

Eine Besonderheit hatte das Turnier, das in bewährter Souveränität von der Altherren-Abteilung des Sportvereins Sulgen ausgerichtet wurde. In der Siegermannschaft standen mit Resi, Nelly, Doro und Thomas vier Aichele-Geschwister, dazu noch Resis Sohn Justin.

Ein kleiner Wermutstropfen am Rande: Mit Peter ("Aze") Zimmermann und Wolfi Maser verabschiedeten sich zwei alte Haudegen von der Fußballbühne. Sie kündigten nach dem letzten Spiel an, nun auch ihre Hobby-Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Zusammen bringen sie es auf 124 Jahre.