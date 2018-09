Schramberg Seniorenzentrum schreibt erneut schwarze Zahlen

Arbeitsmarkt leer gefegt

Größtenteils hätte das Seniorenzentrum die Nachfrage nach Pflegeplätzen erfüllen können, auch wenn es gerade in der Urlaubszeit in der Kurzzeitpflege den einen oder anderen Engpass gegeben habe.

Ein wesentlicher Faktor auch hinsichtlich der Belegung sei die Personalausstattung, betonte der Heimleiter. "Wir belegen die Plätze kongruent zu dem zur Verfügung stehenden Pflegepersonal." Beispielsweise habe es im ersten Quartal die Situation gegeben, dass rund zehn Pflegepersonen grippeerkrankt ausgefallen seien. "Ein absoluter Gau, der nur durch das bereitwillige Einspringen anderer, vor allem teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter, aufgefangen werden konnte – und gleichzeitig ein kurzfristiger Aufnahmestopp", wie Röcker sagte.

Derzeit seien in der Einrichtung alle Arbeitsplätze besetzt, "aber der Mangel an Pflegekräften macht auch vor unserer Tür nicht Halt", warnte Röcker und drückte seine Skepsis gegenüber neuen Heimen in der Region aus. Der Arbeitsmarkt sei jetzt schon leer gefegt, 17 000 Stellen bundesweit seien nicht besetzt, zudem gebe es eine Umstellung in der Pflegeausbildung. Das Seniorenzentrum habe 2017 das Glück gehabt, dass sich alle drei Azubis nach dem Examen für die Einrichtung entschieden hätten und auch Mitarbeiter aus der Elternzeit seien zurückgekommen, sodass die Fachkräftequote von 50 Prozent erfüllt werde.

Für das laufende Jahr weise derzeit ebenfalls alles auf einen positiven Jahresabschluss hin. So könne die Einrichtung auf eine Pflegesatzerhöhung verzichten – trotz Lohnerhöhungen von 5,4 Prozent.

Er sehe, was geleistet werde, dankte Thomas Brantner (CDU), Röcker und seinen Mitarbeitern. Bernd Richter (ÖDP) fand es "besonders schön", dass die Preise sich nicht erhöhen würden.

Auf die Frage von Edgar Reutter (SPD/Buntspecht), wie sich der Personalschlüssel entwickle, sagte Röcker, dass dieser "seit Jahrzehnten leider gleich geblieben" sei.

Auch Oberbürgermeister Thomas Herzog dankte Röcker und seinen Mitarbeitern. Sie würden einen wertvollen Dienst am Menschen leisten und zudem gebe es auch noch gute Zahlen.