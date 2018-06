Schramberg Senioren steigen 296 Stufen hoch

Wunderbare Aussicht

Ausflüge zur Wasserkuppe, dem höchstgelegenen Berg Hessens und dem wohl beliebtesten Ausflugsziel in der Rhön mit herrlichem Ausblick, in das romantische Städtchen Lohr am Main im Spessart, nach Bad Kissingen und zum Kreuzberg, dem heiligen Berg der Franken, boten eine willkommene Abwechslung.

Auf dem Kreuzberg stiegen einige besonders rüstige Senioren die 296 Stufen zur Kreuzigungsgruppe hoch und wurden mit einer wunderbaren Aussicht belohnt. Eine Wanderung an der Sinn entlang in ein nettes Gasthaus in einem Nachbarort wurde unternommen.

Der Gottesdienst am Sonntag und die Abendmahlsfeier am darauffolgenden Donnerstag waren für alle ein wichtiges Angebot. Sehr gelungen war auch der "Bunte Abend" am vorletzten Tag, an dem mehrere Senioren mit humorvollen Beiträgen einen unterhaltsamen Abend gestalteten. Ein lustiger Unterhaltungsfilm und Bilder von der vergangenen Freizeit in Bad Brückenau wurden mit großem Interesse wahrgenommen. Ein Musikabend, eine Modenschau und ein festliches Abendessen brachten eine willkommene Abwechslung.

Das Gesamtthema lautete in diesem Jahr "Geborgenheit". Darüber wurde bei verschiedenen Gelegenheiten nachgedacht. Alle bekamen eine von Pfarrer Ruoff angefertigte Freizeitmappe in die Hand. Diese wurde dankbar angenommen und wird wohl auch nach der Reise immer wieder eine beliebte Lektüre sein.

Hervorzuheben ist die fröhliche, lockere und freundliche Atmosphäre dieser Freizeit. Und dass alle wieder gesund und beglückt die Heimreise antreten konnten, kann mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis genommen werden, heißt es abschließend.