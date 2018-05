Schramberg Senioren-Spieletreff läuft gut an

Schramberg (olo). "Spielen kann man in jedem Alter", – so warb der Seniorentreff für den Termin am Montag. Ein stattliche Schar Interessierter kam auch direkt ins JUKS3 und ließ sich von den Ideen von Doris Moser anstecken. Sie hatte einen Senioren- Spiele-Treff angeregt, unabhängig von den bereits bestehenden Seniorenterminen des Seniorenforums.