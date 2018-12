Schramberg Senioren in Rust

Gleich nach dem Frühstück ging es los. Ein spezieller Bus mit Rollstuhltechnik brachte die Gruppe und die Begleitpersonen in den Park. Als Verpflegung gab es für die Ausflügler laut Mitteilung selbst gebackenen Kuchen und heißen Punsch. Die Gruppe besuchte ein 4D-Kino. Am meisten beeindruckte die Senioren die mit vielen Lichterketten geschmückten Häuschen und Bäume. Zum Mittagessen ging es in das Bistro am See mit Rundblick auf die Landschaft.

Der Tag ging schnell vorüber. Am Abend fuhr die Schramberger Gruppe mit vielen Eindrücken und Gesprächsstoff für die nächsten Tage wieder nach Hause.