Schramberg Senioren genießen die Bootsfahrt

Schramberg. Zunächst ging die Fahrt Richtung Kinzigtal. Dort wurde den Rotkreuzlern in der Gaststätte Kinzigstrand in Biberach ein Frühstücksbüffet serviert, bei dem es an nichts fehlte. So gestärkt ging es nach Kehl, wo der Rhein überquert wurde. Dann ging es weiter nach Straßburg. Dort wartete eine Reiseleiterin bereits auf die Gruppe. Per Bus wurde zu einer Stadtrundfahrt gestartet. Unter der kompetenten Führung wurden laut Mitteilung viele sehenswerte Punkte und Stationen angefahren.

Die Neustadt, das sogenannte Deutsche Viertel, ist Teil des Unesco-Weltkulturerbes, dort wurde am Kaiserplatz mit Rheinpalast und Place de Republique kurz Halt gemacht. Vorbei an der Orangerie ging es weiter zum imposanten Glaspalast des Europäischen Parlaments und Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Straßburg wird von den Ill-Kanälen durchzogen und sie waren auch das nächste Ziel. Die Schramberger unternahmen eine Bootsfahrt. Auf dem Boot war ein Kopfhörer an jedem Platz bereits vorbereitet, mit dem die Ausflügler den Erklärungen des Audioguides in mehreren Sprachen folgen konnte.

Nach den ereignisreichen Stunden konnte das Münsterviertel noch zu Fuß erkundet werden. Aufgrund des sehr warmen Wetters zogen es die meisten Senioren jedoch vor, sich im Schatten bei einem kühlen Getränk auszuruhen.