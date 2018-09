Schramberg Senioren genießen das Leben

Mit viel Plaudern und einer dezenten, jahrgangsgerechten Musik von Wolfgang Tessari ging der Abend weiter. Einige mutige Paare riskierten sogar ein Tänzchen. Am nächsten Tag wurde eine Ausfahrt in den Nordschwarzwald unternommen. Am Mummelsee legten die Jahrgänger eine kleine Rast mit Butterbrezeln und Getränken ein. Weiter ging die aussichtsreiche Fahrt durch die Ortenau und dann nach Hofstetten in den Gasthof Drei Schneeballen. Bei dieser Schlusseinkehr gab es in der gemütlichen Dorfstube leckere Speisen, vor allem die Forellen-Liebhaber kamen auf ihre Kosten. Nach der kurzen Rückfahrt nach Schramberg war das schöne Fest zu Ende.