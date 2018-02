Schramberg Senioren Forum lädt ins Reparaturcafé ein

Das nächste Reparaturcafé des Senioren Forums findet am Samstag, 17. Februar, statt.

Schramberg (olo). Wenn die "Fasnet jetzt ein Loch hat", kann dies das Reparaturcafé zwar nicht reparieren, dafür stehen aber die ehrenamtlichen Helfer am kommenden Samstag, 17. Februar, wieder bereit für viele Arten von Reparaturproblemen an elektrischen, elektronischen und mechanischen Geräten und Spielsachen, bei Problemen mit Uhren, Näharbeiten, Instandsetzung von Puppen und Plüschtieren. Das Helferteam bittet darum, nach Möglichkeit vorhandene Betriebsanleitungen und Fernsteuerungen mitzubringen, zur Erleichterung der gemeinsamen Fehlersuche. Wird schließlich Unterstützung beim Sockenstricken benötigt, bitte eigene Wolle und Nadeln mitbringen. Das Café-Team bietet auch einen gemütlichen Treff von 10 bis 13 Uhr in den Räumen der Peter-Meyer-Schule, Graf-von- Bissingen-Straße 14, an.