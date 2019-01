Schramberg Selten: HaPe Marte ringt um Worte

Darunter war auch der neu geschaffene Obergeist, der künftig die Feuremoosgeister bei Narrensprüngen anführen wird. Allerdings musste auch er sich dem Prüfgericht zur Kleidlesabnahme stellen. Nach Überprüfung von Maske und Narrenkleid wurde er in die Hanselgilde aufgenommen und durfte sich mit Feuremoosgeistern, Hanseln und Kaffeedohlen zum Brezelsegen unters närrische Volk mischen. Gildemeister Thomas Weigle erläuterte die Entstehung dieser Einzelfigur. Ein besonderer Dank für die Unterstützung ging an die Katzenzunft Hardt.

Beim ersten närrischen Termin der neuen Zunftpräsidentin ließen es sich auch der Präsident der Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg, Berthold Schneider, und Schriftführerin Michaela Schneider nicht nehmen, bei den Sulgener Narren vorbei zu schauen.

Orden für Renovierung der Zunftstube

Schneider zeichnete Narren für ihre Mitarbeit mit Orden aus. Zudem überreichte er das Standartenbanner. Den Reversorden durften Anita Bopp, Brigitte und Hans Groß sowie die Trainerinnen der Garden, Denise Maier, Sabine Preuss, Sabrina Weinhold und Silvia Zink, entgegennehmen. Die Ordenskette für dreijährige Elferratszugehörigkeit wurde Birgit Schuler und Klaus Müller umgehängt.

Jahresorden für die Renovierung der Zunftstube gingen an Michael Baier, Klaus Müller und Thomas Weigle. Sergio Camiletti freute sich als Fahrer des Obernarrenzugfahrzeugs ebenso über den Sonderorden wie Künstlerin Vera Lasota, die mit Schülern der Grund- und Werkrealschule Sulgen für eine neue Hallendekoration mit Bildmotiven gesorgt hatte.

Die höchste Ehrung der Zunft in Verleihung der Obernarrenwürde mit Urkunde, Holzbrett und Narrhallakapp ging an Ulrich Schäfer, der dem Elferrat von 2001 bis 2016 angehörte – von 2012 bis 2016 als Vizepräsident – und der mittlerweile wieder aktiv in der Hanselgilde mitwirkt.

Den Schlusspunkt der Ehrungen erfuhr der jahrelange Präsident und nun amtierende Vize HaPe Marte von seiner Nachfolgerin Sonja Baier und Berthold Schneider in Form eines Geschenkkorbs und Sonderordens der Narrenvereinigung als Dank für seine Unterstützung beim Ämterwechsel als auch für Verdienste um die örtliche Fasnet und im Landesverband.

Unter großen Beifall der Narren und vor dem vergnügten Elferrat suchte dieser überrascht und nicht alltäglich nach Dankesworten. Im Anschluss übernahm Alleinunterhalter "Specht" das Zepter und brachte die Abstauber mit Hits und Fasnetsliedern in beste Stimmung.