Schramberg Selbst in St. Maria gibt es Spuren

Dieser führte ihn wundervoll und vermittelte ihm außer der Gattin dazuhin die Galle von einem Fisch, die auf die Augen des Vaters gestrichen, diesen wieder sehend machte. Grafik und Geschichte passen auch heute gut zum Haus Marienberg, weil dort Sehbehinderte eine neue Heimat gefunden haben".

Eine weitere Grafik begegnet aufmerksamen Beobachtern in der Schramberger Berneckstraße. Stadtführer Hans Haaser schreibt dazu: "Am Eingang zur früheren Druckerei Straub in der Berneckstraße ist dank Jutta Ruf ein Wandgemälde von Erich Hauser wieder ans Tageslicht gebracht worden. Der frühere Besitzer der Druckerei, Gebhard Straub, war ein Förderer des jungen Erich Hauser und dieser hat den Eingangsbereich mit einem Bild versehen. Als Straub verstorben war, bestand Hauser darauf, dass diese Grafik zugeputzt wurde. Mit der Renovierung 2017 kam es wieder zum Vorschein".

In beeindruckender Weise findet sich auch Hausers Grafik in seinem Gesamtkunstwerk der St. Maria-Kirche wieder (1993/94). Hier sind es die herrlich gestalteten Chorfenster aus weißem Industrieglas. Aus der Dokumentation "Chronik der Pfarrkirche St. Maria zu Schramberg" ist zu entnehmen: "Das Wiedereröffnen der Chorfenster war mit der tiefgreifendste Renovationseinschnitt. Er hatte die Entfernung des damals vorhandenen Baldachins und damit völlig veränderte Lichtverhältnisse zur Folge".

Isabel Grüner beschreibt in einer bebilderten Dokumentation die durch den Lichteinfall erreichte farbliche Nuancierung in verschiedene Grautönen und sagt: "Das stimmige Zusammenspiel von Plastik und Fenstergestaltung, welches den Blick des Kirchenbesuchers nach oben in die weite Höhe des Kirchenraumes richtet, verbindet das Irdische mit dem Himmlischen". Interessant erscheinen auch die jeweils sieben Enden der Linienführungen, denn die Zahl "7" hat in der katholischen Kirche eine besondere biblische Bedeutung.

Der nächste und letzte Bericht befasst sich zunächst mit interessanten, oft unerkannten Details Hausers sakralem Gesamtkunstwerks in der St. Maria Kirche, der Höhepunkt seines künstlerischen Wirkens in Schramberg. Es folgt dann noch die vor seinem Tode letzte, unmittelbar mit Schramberg zusammenhängende, Arbeit.

Die Stadt Schramberg hatte einen Stadtrundgang mit Arnhold Budick und Hans Haaser zu den Werken des Künstlers Erich Hauser anlässlich dessen 90. Geburtstags am 15. Dezember geplant. Corona-bedingt musste die Veranstaltung abgesagt werden. Unsere Zeitung hat in den vergangenen Wochen in loser Serie den Rundgang bildlich und textlich nachgeholt.