Schramberg Selbst die Improvisation klingt, wie sorgsam komponiert

Eröffnet wurde das Konzert von Jo Glaser sowie Christof und Gregor Beck, welche mit ihren Saiteninstrumenten unter Beweis stellten, dass auch Schramberg musikalisch einiges zu bieten hat.

Im Anschluss übernahmen Illenberger und Autschbach die Bühne. Bereits zweimal waren die Gitarristen zu Gast in der Talstadt, dieses Mal kamen sie mit ihrem neuen Album Zero Gravity im Gepäck, dem dritten gemeinsamen Album des Duos. Mit einem Mix aus neuen und älteren Stücken zogen die beiden mit ihren fünf Gitarren das Publikum in ihren Bann. Beide Musiker sind schon lange auch solistisch erfolgreich, doch immer, wenn sie als Duo auftreten, entsteht auf der Bühne etwas, dem man sich kaum entziehen kann.

Der Sound des Gitarrenduos lässt sich nur schwer einordnen, was man da hört ist trotz virtuoser Improvisation kein Jazz, trotz eingängiger Melodien kein Pop, trotz Verankerung in traditioneller Harmonie keine Klassik – auch wenn sich von all diesen Stilen ganz klar Elemente finden lassen. Ihr Markenzeichen ist gerade dieser ganz eigene, einzigartige Stil. Zeitlos und doch modern wirken die Kompositionen der beiden, mit viel harmonischer Finesse und klanglichen Facetten – eben hochklassiges Handwerk in Verbindung mit einer kunstvollen Klangvorstellung. "Magische Momente" hatte Jo Glaser von der M.I.S. im Vorfeld versprochen. Die beiden Musiker gehören zu denen, die ein solches Versprechen halten können. Die Magie des Gitarrenduos lag dabei nicht im zweifellos beeindruckenden Können jedes Einzelnen, sondern in ihrem Zusammenspiel. Einfühlsam und beeindruckend harmonisch war dieses, die Virtuosität der Gitarristen wurde vor allem in ihrer Zurückhaltung deutlich. Die beiden musizierten in jeder Hinsicht gemeinsam, keiner versuchte, das eigene Können gezielt in Szene zu setzten. Auf die Aufteilung zwischen Solist und Begleiter verzichteten Autschbach und Illenberger ganz, die Stimmen waren eng verzahnt, dass es eher nach einem großen Instrument als nach einem Duo klang. Fließende Wechsel zwischen Thema und Improvisation waren in jedem Stück zu finden – das Highlight des Konzerts war aber zweifelsohne das einzige Stück im Programm, das keinen Namen trug, weil es spontan und ohne jede Absprache auf der Bühne entstand. Das Ergebnis war eine beeindruckende Improvisation, die klang, wie sorgsam komponiert.