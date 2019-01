Schramberg Sein Fitness-Tipp stammt von einem Sportarzt

Dass er körperlich und geistig noch so fit ist, verdankt er keinesfalls dem Zufall. Bereits mit sechs Jahren stand er erstmals auf Skiern am Sonnenberg, wo er heute noch mit seiner zweiten Frau Rosemarie wohnt. Die Abfahrt war seine Lieblings-Disziplin, letztmals sauste er mit 86 Jahren einen Hang hinunter. Ein Sportarzt in Freiburg habe ihm, als er 50 war, geraten, täglich Treppen zu laufen, um dabei durch die Nase atmen zu können. Diesen Vorschlag habe er bis heute beherzigt und profitiere davon. Weil er für sein Auto in der Tiefgarage des City-Hochhauses einen Stellplatz habe, sei er quasi gezwungen, beinahe täglich die Strecke vom Wohnhaus bis in die Stadt und zurück zu gehen, erzählt der Jubilar. Strecken von 100 Kilometern am Steuer bereiten ihm ebenso wenig Mühe, wie die Tochter in Trier zu besuchen oder nach Südtirol in den Urlaub zu fahren. "Da mache ich zwischendurch natürlich eine Pause", gibt er zu.

Auffallend bei Artur Pfaff ist sein gutes Zahlengedächtnis. Nahezu an jedes bedeutende Ereignis in seinem Leben kann er sich auf den Tag genau erinnern. Seit er Rentner ist, schreibt er regelmäßig Leserbriefe an diese Zeitung. Sein enormes Wissen über die Stadtgeschichte von Schramberg hat er auf Tonband gesprochen und jüngst an Stadtarchivar Carsten Kohlmann übergeben.

Von Schicksalschlägen blieb der Jubilar aber nicht verschont. Seine erste Frau Else Leiber, die er beim Studium in Mannheim kennenlernte und im August 1958 heiratete, starb bei der Geburt der Tochter 1963.