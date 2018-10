Schramberg Sechs Darsteller schlüpfen in über 30 Rollen

Mitte des 19. Jahrhunderts wandern drei Brüder aus Bayern nach Alabama aus. Vom Tuchwarenhandel verlegen sich die drei bald auf den Handel mit Baumwolle und begründen unter dem Motto "billig einkaufen, teuer weiterverkaufen" ein Imperium. Das Unternehmen erweitert ständig die Geschäftsfelder, übersteht Krisen und Kriege und schafft es nach der Gründung der eigenen Bank an die Spitze der New Yorker Finanzwelt, ehe es 2008 mit seinem Zusammenbruch die Finanzmärkte weltweit ins Wanken bringt. 150 Jahre Lehman Brothers zeigen exemplarisch die Mechanismen eines ungezügelten, dem Untergang geweihten Kapitalismus.

Massini fasst dies historisch präzise, aber poetisch frei in ein Epos, ein monumentales Langgedicht mit freien Rhythmen und ohne Rollenzuweisungen. Kursiv gedruckte Passagen stellen lediglich eine Empfehlung für Dialoge dar, was dem Ensemble einerseits große Freiheiten einräumt, andererseits aber auch eine enorme Arbeit am Text verlangt.

Wenige Requisiten