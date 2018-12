Schramberg Scorpions-Songs in Originaltonart

Die Band Scorpion Sting widmet sich den klassischen Scorpions-Songs der 70er- und 80er-Jahre, als sich die Scorpions auf dem Höhepunkt ihres kreativen Schaffens befanden und weltweit zu den bedeutendsten HeavyRock-Bands zählten. Nicht nur die Höhepunkte der Platinalben wie "Love Drive", "Blackout" und "Love At First Sting" finden sich allesamt im Repertoire von "Scorpion Sting" wieder – auch wahre Klassiker aus "Tokyo-Tapes"-Zeiten kommen zu neuen Ehren. Von den großen Balladen bis hin zu der härtesten Nummern lassen die fünf erfahrenen Musiker keinen Wunsch offen, heißt es in einer Mitteilung.

Mit Frontmann Nigel Roberts aus Manchester zählt die Formation zu den besten "Scorpions"-Tribute-Bands in Europa. Die Authentizität einer Scorpions-Tribute-Band steht und fällt mit der Qualität des Sängers: Nigel Roberts hat eine ähnliche Stimme und den Tonumfang wie Klaus Meine. Das ermöglicht alle Songs in den Originaltonarten zu spielen.

Die Musiker von "Scorpion Sting" begeistern überall das Publikum mit ihrer mitreißenden Bühnenshow. "Egal ob national oder international überzeugen sie mit ihren musikalischen und vor allem gesanglichen Leistungen, die kaum vom Original zu unterscheiden sind", schließt die Mitteilung. Kartenreservierungen zum Vorverkaufspreis sind unter der unter der Telefon 0171/7 02 41 12 möglich.