Schramberg "Schwergewicht" der Vereinslandschaft

Schramberg. Leitung und Beirat luden die Mitglieder der Bergsteigergruppe zur Versammlung ins Gasthaus Adlerstüble/Café Spitz nach Heiligenbronn ein. Gruppenleiter Michael Link übernahm die Begrüßung.

Zum Auftakt berichtete Rudi Lauble, Leiter der Senioren-Gruppe, von vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr mit einer sehr guten Beteiligung. Aus der Klettergruppe erinnerte Volker Gruber an Kletterkurse und -ausfahrten, an Felsputz- sowie Wegebauaktivitäten an den heimischen Kletterfelsen und sprach von einer regen Gruppendynamik. In Abwesenheit von Wegewart Christoph Stuckmann berichtete Link von den Wegebauaktivitäten im Umfeld der sektionseigenen Heiterwandhütte bei Imst, für deren Unterhaltung die Schramberger DAV-Gruppe verantwortlich zeichnet.

Ausbildungsleiter Ingolf Lohmann und Tourenleiter Dietmar Klink zeigten in ihren Berichten aus 2017 vielfältige Aktivitäten und Touren der Gruppe für Erfahrene und Einsteiger rund um fast alle Bergsportarten wie Klettern, Skitouren, Klettersteige, Bergwandern und Mountainbikefahren auf. Erfreulicherweise hatte sich auch die Jugendgruppe mit Jugendleiter Philipp Dieterle stabilisiert, sodass auch er von etlichen Bergtouren und Jugendgruppen-Treffs erzählen konnte, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.