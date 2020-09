Schramberg Schweizer: Massenentlassungen kommen

"Überschriften" für geplante Entlassungen erreicht

Am 28. Juli habe der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer Massenentlassungen angekündigt. Die nachfolgenden Verhandlungen über die Absicherung der Belegschaft hätten sich äußerst schwierig gestaltet, Beschäftigungssicherung und eine finanzielle Absicherung für gekündigte Beschäftigte seien keine Option für den Vorstand gewesen. "Von anfänglich 0,0 Abfindung, über Faktor 0,1 sowie 0,3 nach Alter gestaffelt, wurde nach wochenlangen und zähen Verhandlungen am Donnerstag der Mindestfaktor in Höhe von 0,5 für Abfindungen erreicht", berichtet Dorothee Diehm, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Freudenstadt. Dafür habe viel öffentlicher Druck entwickelt werden müssen gegenüber einem Management, das laut eigenen Aussagen keine Klamotten mehr auf dem Leib hat. "Einem nackten Mann könne ja nicht in die Tasche gegriffen werden", zitiert Diehm die Aussage des Finanzvorstands.