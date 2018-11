Schramberg Schweizer Electronic senkt seine Umsatzprognose

Schramberg. Auf Basis der aktuellen Erwartungen über die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal reduziert der Vorstand der Schweizer Electronic AG die Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2018 auf rund 124 Millionen Euro, was einem Wachstum von zwei bis drei Prozent entspricht. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Ad-hoc-Meldung mit.