Schramberg Schwalben haben fast ausgedient

Traditionell mit sogenannten Schwalben (Holzstangen, an denen Seile befestigt sind) übernehmen in Schenkenzell die Mitglieder der Halden-Hexen die Aufgabe des Maibaumsstellen. Und dies bereits zum vierten Mal. Um das Risiko zu minimieren, werde der Baum allerdings etwas kleiner gehalten, so die Auskunft des Vereins. Die Halden-Hexen haben extra für diese Veranstaltung eine Versicherung abgeschlossen. An den Kosten beteiligt sich die Gemeinde. Los geht’s am 30. April um 19 Uhr, gegen 20.15 Uhr wird in der Halle in den "Mai getanzt".