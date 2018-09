Schramberg Schutzmauer aus Ziegeln gebaut

Schramberg-Tennenbronn. Es sei das schlimmste Unwetter seit Anfang der 1980er-Jahre in Tennenbronn gewesen, sagte Ortsvorsteher Lutz Strobel. "Der Eichbach hat noch nie so viel Wasser aufnehmen müssen", ergänzte er. Positiv: Viele Anwohner hätten den Betroffenen geholfen, was ein Zeichen für gute Nachbarschaft sei.

Klaus Dezember, Abteilungsleiter Tiefbau der Stadt Schramberg, gab einen Überblick über die größten Schäden. Er zeigte Fotos von bis zu 30 Zentimeter starken Ausspülungen an Wegen, die verdichtet hätten werden müssen. Auch Uferböschungen am Gersbach hätten wieder aufgefüllt werden müssen. Im hinteren Teil des Eichbachs mussten 40 bis 60 Zentimeter tiefe Einfräsungen neben der asphaltierten Fahrbahn ausgeglichen werden. Am Affentäle kam ein Hang ins Rutschen.

Ein Betroffener behalf sich selbst, indem er aus Ziegelsteinen eine Schutzmauer baute und die größten Wassermassen so um sein Haus herum leitete.