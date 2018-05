Schramberg Schulsozialarbeit bleibt in Diskussion

Dennig sei nach wie vor der festen Überzeugung, dass das bisherige Angebot des Gymnasiums "eine ideale Voraussetzung für Schulsozialarbeit" dargestellt habe, dazu hätten auch erlebnispädagogische Angebote gehört – und nicht zuletzt bräuchten auch die rund 30 Schülermentoren der Hausaufgabenbetreuung eine Rückmeldung. Gleichzeitig seien diese auch diejenigen, die feststellen und weitermelden könnten, wenn einer der Betreuten aus familiären oder psychologischen Gründen Probleme habe – und hier müsse dann nachmittags die Sozialarbeit ansetzen, um die Bedingungen zu verbessern.

Gegen eine morgendliche Schulsozialarbeit spräche, und da waren sich alle einig, dass es am Gymnasium konventionellen Unterricht gebe – und auch die Lehrer stünden an Schulvormittagen aufgrund ihres Unterrichts nur eingeschränkt zur Verfügung. Darüber hinaus sei es auch für die Schulleitung morgens undenkbar, an solchen Fällen zu arbeiten. Lediglich dann, wenn ein Schüler beobachtet werden solle, gebe es vormittags Bedarf.

Einig war sich das Gremium auch, dass es für einen Schulsozialarbeiter wichtig sei, die Schüler zu kennen und auch ein Vertrauensverhältnis zu den Lehrern aufzubauen. Das gehe nicht, bei einem fallbezogenen Angebot "bei Bedarf". Dies hatte die Stadt so angeboten – und bei Bedarf gebe es dies auch ganztägig. "Davon gehe ich aus", sagte Kammerer auf Nachfrage.

Schulleiter Dennig kündigte an, nochmals in einem Brief an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses auf die Situation und die Bedürfnisse des Gymnasiums aufmerksam machen zu wollen.

Wahlen schnell erledigt

Die Wahlen beim Freundeskreis gingen schnell über die Bühne, für Martin Ginter, der nicht wieder als Kassenprüfer kandidiert hatte, sprang Martin Schütt ein. Ansonsten wurden Vorsitzender Thomas Brugger, Stellvertreter Michael Kiolbassa, Kassierer Christoph Moosmann und Schriftführer Wolfgang Hunzinger im Amt bestätigt. Als Beisitzer fungieren Barbara Kunst, Viola Storz und Dorothee Golm. Vera Petri ist eine der Schülervertreterinnen, Matthias Dobler Lehrervertreter.

Seit der letzten Versammlung vor zwei Jahren seien mehrere Zuschussanträge für Klassenfahrten positiv beschieden worden, für die Schüler des Neigungsfachs Musik wurde die Prüfungsbegleitung übernommen und eigentlich wollte der Verein auch Vorkosten für das Projekt "Schule als Staat" auslegen, erinnerte Thomas Brugger an die Aufgaben und Ausgaben.

Von leicht steigenden Einnahmen durch einen leichten Mitgliederzuwachs berichtete Christoph Moosmann, wünschenswert sei es, weitere Mitglieder zu gewinnen, um die Aufgaben erfüllen zu können.