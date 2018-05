Schramberg Schulleiter sieht sich überrumpelt

Schramberg. Der Bedarf an Schulsozialarbeit, so Juks3-Leiter Marcel Dreyer, sei "von Schule zu Schule recht unterschiedlich". Er nannte als Beispiele für das Tätigwerden Schulverweigerung, Suizidalität, familiäre Probleme und Essstörungen. In sehr vielen Fällen werde der Bedarf im Gespräch zwischen Lehrern und dem Jugendamt festgestellt.

Schramberg liege beim Betreuungsschlüsse mit 1,43 Stellen pro 1000 Kinder landesweit sehr weit vorne. Da die Fördervoraussetzungen des Landes geändert würden, müssten jetzt Bereiche umgestaltet werden. So könne beispielsweise in aktueller Konstellation speziell für die bestehende halbe Stelle Ganztagesbetreuung am Gymnasium kein Schulsozialarbeiter mehr eingesetzt werden.

Aus diesem Grund schlug Dreyer eine neue Stelle vor, die von einer Erzieherin besetzt wird, die Schülermentoren anleite und koordiniere.