Schramberg Schuljahr an der EJS fängt gut an

Schramberg. In der ersten Schulwoche wurden die neuen Fünftklässler gemeinsam mit ihren Eltern und den Schülern, sowie den Kollegen der Erhard-Junghans-Schule mit einem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst auf den neuen Lebensabschnitt eingestimmt.

Der Gottesdienst, gestaltet durch die beiden Pfarrer Rüdiger Kocholl und Gerhard Ruoff, bildet traditionsgemäß den Start in die Schulzeit an der Gemeinschafts- und Realschule. In einer kleinen Feierstunde in der Mensa der Schule begrüßten Schüler der Klassenstufe 6 unter der Leitung von Musiklehrer Hans Haller ihre neuen Mitschüler mit einem Musikstück.

Behutsam den neuen Alltag kennenlernen