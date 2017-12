Schramberg Schulisches Leben eines Jahres in Heftform

Schramberg. "Jahresberichte", so schreibt Schulleiter Bernhard Dennig in seinem Vorwort, "sind ... nicht nur Erzeugnisse eines feuilletonistischen Zeitalters, die schnell produziert und ebenso schnell vernichtet werden. Jahresberichte fordern durchaus dazu auf, bereits nach dem Kauf einige Zeit innezuhalten und dem Verlauf des vergangenen Schuljahrs nachzuspüren. Noch viel mehr leben sie aber von der Erwartung, dass sie vielleicht nach vielen Jahren wiederentdeckt werden und jemandem dabei helfen, die Erinnerungen an seine Schulzeit wach zu rufen."

Dazu dienen als wesentlicher Bestandteil des Jahresberichts auch die Klassenbilder und die Namen aller abgebildeten Schüler der jeweiligen Klasse mit ihrem Klassenlehrer – genauso wie die Veränderungen im Kreis der Lehrer, sprich Verabschiedungen und Begrüßungen. Den größten Raum nehmen in dem Bericht die gesamtschulischen Aktionen, aber auch die Ausfahrten, Aufenthalte, Theaterbesuche und Begegnungen ein. Aufgeführt sind auch die baulichen Veränderungen, speziell die neuen Musikräume. Es sei ein langer Weg bis zur Fertigstellung gewesen, aber es habe sich gelohnt, stellt die Schule fest. 2011 sei erstmals intern der Antrag zur Sanierung der Musikräume gestellt worden, eingeweiht wurden sie dann im Februar 2017.

Auch auf die Ausstellung "Schulkunst" im Schloss wird in einer Nachlese betrachtet, genauso wie das Sommerkonzert, ein deutsch-französischer Freundschaftstag und die "Selbsterkundung als Weg zum Traumberuf". Vorgestellt wird darüber hinaus auch neben den Vertretern der SMV die Arbeit des Freundeskreises des Gymnasiums, der die Schule finanziell dort unterstützt, wo keine öffentlichen Mittel fließen.