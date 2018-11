Schramberg Schüler testen spanische Klassiker

Schramberg. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Aurea Steiner und Luisa Allgaier reisten die 15 Schüler in die Hauptstadt Spaniens. In Gastfamilien untergebracht, bot sich für die Schüler von Anfang an die Möglichkeit, so viel Spanisch wie möglich zu sprechen und Neues dazuzulernen.

Aber auch die Kultur und Geschichte Spaniens kamen nicht zu kurz. So besichtigten die Schramberger Schüler bereits am ersten Tag den Königspalast, der auch heute noch bei besonderen Anlässen von der Königsfamilie genutzt wird. Bei einer Führung durch die offizielle Residenz der Königsfamilie konnte die Gruppe den durch verschiedene Epochen geprägten Prunk bestaunen.

Geschichtlich wurde es für die Schüler auch bei dem eintägigen Ausflug nach Toledo, der ehemaligen Hauptstadt Spaniens. Besonders eindrücklich war vor allem die lange Stadtgeschichte, die sich auch im Stadtbild widerspiegelt. Hier lebten die großen Buchreligionen Christen, Juden und Muslime lange friedlich zusammen, was eine einzigartige kulturelle wie wissenschaftliche Blüte zur Folge hatte.