Schramberg Schüler setzen würdigen Schlusspunkt

Die Schülerinnen der 7b wirbelten mit Weihnachtsmannmützen in bester HipHop-Manier über die Bühne, während die Klassen 5a und 5d eine ziemlich beeindruckende Akrobatik-Vorführung zum Besten gaben – inklusive diverser Hebefiguren und menschlicher Pyramide. Das Schulorchester sorgte mit "The first Noël" und "All I want for Christmas" für die richtige Dosis an Weihnachtsstimmung. Etwas besinnlicher wurde es durch die "Betriebskapelle" der Schule, welche mit dem Taizé-Gesang "Wait for the Lord" ihr Können unter Beweis stellte.

Zum Abschluss sorgte der Chor aus fünften und siebten Klassen, unterstützt von Orchester und Betriebskapelle, mit "We wish you a merry Christmas", John Lennons "War is Over" und dem Weihnachtsklassiker "Feliz Navidad" für einen runden Abschluss.

Ganz am Ende nahm Konrektor Lorenz Stopper auch das Publikum in die Pflicht: Gemeinsam mit allen Mitwirkenden durfte jeder Anwesende bei "O du Fröhliche" seine sängerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Die Klasse 8a versorgte alle, die den Abend gemeinsam im Foyer der Aula ausklingen lassen wollten, mit Speis und Trank. Dass Teile des Publikum durchaus erstaunliche Fluchtreflexe entwickelten und des Öfteren zur Ruhe aufgefordert werden mussten, lag mit Sicherheit nicht am Programm der Kinder. Diese hatten sich gemeinsam mit ihren Lehrern bestens auf den Abend vorbereitet und ein liebevoll gestaltetes Programm auf die Beine gestellt, welches hinter das ereignisreiche Jahr der Erhard-Junghans-Schule einen würdigen Schlusspunkt setzte.