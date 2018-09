Schramberg Schüler helfen Schülern

Schramberg. In ihr können Schüler inhaltliche Lücken schließen, die sich im vergangenen Schuljahr in den Hauptfächern gebildet haben, heißt es in einer Mitteilung.

Madlen Brüstle und Pia Ierardi gehören zu den zwölf Schülern, die einen Teil ihrer Ferien nutzen, um Mitschüler dabei zu unterstützen, fit für das kommende Schuljahr zu werden.

Die beiden Schülerinnen aus der zwölften Jahrgangsstufe sitzen an einem Gruppentisch mit zwei Mädchen zusammen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten. "Es ist eine intensive Arbeit in angenehmer Atmosphäre", beschreiben Pia und Madlen ihre Tätigkeit. Das liegt auch daran, dass in der Sommerschule stets in Kleingruppen oder zu zweit gearbeitet wird; auf einen Schüler, der sich verbessern möchte, kommt ein Schüler, der ihn unterstützt.