Schramberg Schreitbagger räumt Abflussrinne frei

"Dort wird nun am hinteren Ende des Parkplatzes eine Rinne freigeräumt, die gewährleisten soll, dass anfallendes Wasser gezielt in die Schiltach abfließen kann", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch bis Donnerstagabend andauern. "Erst wenn diese Abflussrinne hergestellt ist, wird das Betretungsverbot für das Gebäude des Thomas-Philipp-Markts aufgehoben werden können", stellt die Stadt klar.

Bis dort wieder eingekauft werden kann, dürfte es also noch einige Zeit dauern. Dennoch hat sich diese Nachricht auch mehr als eine Woche nach dem folgenreichen Hangrutsch offenbar nicht überall herumgesprochen. Noch immer kommen vereinzelt Leute – besonders aus der weiteren Umgebung –, die in dem Restpostenmarkt einkaufen wollen.