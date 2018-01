Schramberg Schreinerlehrlinge planen in Workshop eigene Möbelstücke

Im Theorieunterricht der Berufsschule werden ­unter Anleitung von Klassenlehrerin Ursula Ott die noch fehlende Komponenten ergänzt und die Unterlagen vervollständigt. Im folgenden Technologiepraktikum sowie im Computerunterricht, sind Teile des Möbelstückes zu programmieren und passende Versuche durchzuführen. Schließlich gehen die Möbel zur endgültigen Fertigung in die Betriebe.

Neben fachlichen Aspekten sind bei Workshops laut Schule auch überfachliche Kompetenzen der Schüler gefordert und erlebbar. So wurde der Aufenthalt in Gänze – von der Buchung des Freizeitheimes, über den Einkauf der Lebensmittel, die Verpflegung und die Arbeitseinsätze in Zimmern und Küche – von den Schülern selbstständig geplant und durchführt. Neben dem fachlichen Zugewinn wurde Sozialkompetenz und das Klassenklima in diesen zwei Tagen deutlich gefördert.