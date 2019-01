Schramberg Schramberger Verwaltung als "Kaderschmiede" für Fachpersonal

Hintergrund dieser Stellungnahme waren die Vorwürfe aus der Bevölkerung, dass der Bau der Turn- und Festhalle in Tennenbronn und die Ausweisung von Bauplätzen aus taktischen Gründen verzögert worden seien und das Freibad, erst einmal geschlossen, nicht mehr eröffne. "Woher kommen solche Aussagen? Haben wir Teile des Eingemeindungsvertrags nicht erfüllt?", fragte Neudeck.

Er könne den Frust verstehen, wenn man Jahre auf etwas warte. Die Gründe für die Verzögerungen seien jedoch bekannt. "Aber statt sie zu benennen, sind plötzlich die Verwaltung und der Gemeinderat schuld. Gut Ding braucht Weile, das hat aber mit absichtlicher Verzögerung nichts zu tun." Er könne gut verstehen, dass es vielen Menschen angesichts der Projekte wie Schulcampus (Kosten: 50 Millionen Euro), Schwimmbad (sechs Millionen Euro), neue Halle (fünf Millionen Euro) sowie "Schießäcker" und Talstadtumfahrung "schwindlig" werde. Neudeck zeigte sich aber auch selbstkritisch und meinte: "Vielleicht ist es die Schuld von Gemeinderat und Stadtverwaltung, dass wir es versäumt haben, diese Projekte auch zeitlich ins rechte Licht zu rücken."

Durch die Bewerbung zur Landesgartenschau habe man nun einen Masterplan ("scherzhaft auch ›Magerplan‹ genannt") und dadurch eine Möglichkeit, die Vorhaben aufzuzeigen. "Ob der Stadtumbau 2030+ so kommt, entscheiden andere. Aber wir haben ein Ziel, eine Vision, einen Plan." Der Freien Liste liege das Thema bezahlbarer Wohnraum am Herzen. "Hier sehen wir die Schramberger Wohnungsbau in der Pflicht." Sie brauche keine neuen Häuser bauen, sondern könne bestehende – beispielsweise in der Schiller- oder Oberndorfer Straße – erwerben und renovieren. "Solche Häuser gibt es in allen Stadtteilen. Jede einzelne Wohnung, die so wieder auf den Markt kommt, würde helfen." Als "persönliche Beobachtung" und Indiz dafür, "zivilen Ungehorsam zu leisten", führte Neudeck an, dass er mehr als ein Jahr lang dreimal wöchentlich die abgestellten Fahrräder am Hallenbad zähle: maximaler Wert acht, Durchschnittswert drei, vorhandene Stellplätze: 60.