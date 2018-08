Schramberg Schramberger Jobkarte ist Vorbild in der Region

Für IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez "ist die gute Stimmung in der Stadt und unter den Akteuren spürbar". Dazu zählt für ihn auch die Wirtschaft, die mit der Schramberger Jobkarte Kaufkraft in die heimischen Geschäfte lenkt.

Ein steuerfreier Betrag von monatlich maximal 44 Euro kann von Arbeitgebern als Zuwendungen auf eine Mitarbeiter-Karte gebucht werden. Der Betrag wird anschließend wie ein Gutschein zum Einkaufen, Tanken, Essen sowie vielen weiteren Angeboten eingesetzt.

HGV-Geschäftsstellenleiterin Manuela Klausmann informierte, dass derzeit bereits Unternehmen mit zusammen mehr als 1000 Arbeitnehmern an dem Projekt teilnehmen. Ziel sei es, die Zahl der Unternehmen als auch der Geschäfte stetig zu steigern.

Angesichts von mehr als 12 000 Arbeitsplätzen alleine in der Stadt und vielen weiteren in der näheren Umgebung gebe es noch viel Potenzial.

Die Idee, bestätigten Hakenjos-Boyd und Albiez, werde bereits von weiteren HGVs in der Region und auch darüber hinaus aufgegriffen und diskutiert: "Das zeigt, dass man gemeinsam einfach mehr erreicht", so die IHK-Präsidentin.

In diesem Zusammenhang betonte OB Herzog, dass der Stadtumbau 2030+, der wesentlicher Bestandteil der Landesgartenschau-Bewerbung war, fortgesetzt wird. "Mit einer notwendigen und nachhaltigen Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, soll die positive Entwicklung vorangetrieben werden", so Herzog.