Schramberg Schramberg wird "Freie Hanse(l)stadt"

Schramberg. Zunftmeister Michael Melvin begrüßte Elferräte, Obernarren, Ehrenzunftmeister Hubert Dold und selbstverständlich auch Oberbürgermeister Thomas Herzog in seinem Haus in der Schiltachstraße. Letzterem wünschte er neben politischem Geschick auch eine harte Schale für das neue Jahr. Stadtarchivar Carsten Kohlmann ließ sich aus beruflichen Gründen entschuldigen.

"Mit Wonne und Hingabe" wolle man auch die kommende Fasnet, "die in 39 Tagen schon wieder vorbei sei" meistern, so Melvin. Herzog hatte bereits seine Schirmherrschaft zugesagt. Ihm schlug Melvin einige neue Konzepte für das Schramberger Stadtbild vor: Bei der Neukonzeption des Schlosses ließ er sich gleich die untere Etage für die Narrenzunft zusichern, und im Kirchenbach könne sich der Elferrat die Schiltachphilharmonie gut vorstellen.

Dass die Zeiten sich ändern, bekommt die Schramberger Fasnet auch in diesem Jahr wieder zu spüren. Der Bach-na-Fahrer-Ball am Rosenmontag zieht vom Bärensaal in die "Szene 64" um und präsentiert sich dieses Jahr in etwas kleinerem Stil. "Das ist natürlich eine kleine Zensur für die Saalfasnet", bedauerte Melvin. Er hoffe jedoch, dass der Zunftball und der Gesellenball noch viele Jahre im gewohnten Stil bestehen bleiben.