Schramberg Schramberg ist kreativ zur Vorweihnachtszeit

Die Musikschule Schramberg setzt im Advent mit kurzen Auftritten von Klein-Ensembles in der Innenstadt spontan immer wieder weihnachtliche Akzente. Auch die "Türmlebläser" der Stadtmusik halten an der Tradition fest und spielen an vier Adventssonntagen jeweils um 11 Uhr weihnachtliche Weisen vom Rathausdach.

24 Überraschungen