Landesgartenschau, der Beginn des Stadtumbaus, das Gastro-Sterben in der Talstadt, die Sperrung des Bernecktals und, und, und – das Jahr 2018 hat Schramberg wieder vor viele Aufgaben gestellt. Grafikerin Kerstin Heinlein aus Tennenbronn hat ihren ganz eigenen Blick auf die Dinge. Jeweils an den Adventswochenenden wird sie ihren persönlichen Jahresrückblick für uns zeichnen. Heute starten wir mit der Verleihung der "Schlafmütze des Jahres" – inspiriert von den OB-Wahlen 2019 und einem Werbefoto von Oberbürgermeister Thomas Herzog am Schaufenster des Bettenlands in der Schramberger Bahnhofstraße. Karikatur: Heinlein