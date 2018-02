Schramberg Schnell, stark, groß – und natürlich auch komfortabel

Schramberg. Sie stammen aus verschiedenen Epochen und von unterschiedlichen Herstellern, sie haben aber alle eines gemeinsam: Sie sind Rekordlokomotiven. Rund 40 Modelle in der "Königsspur" im Maßstab 1:22,5 werden bei einer Sonderschau des Eisenbahnmuseums Schwarzwald in der H.A.U. in Schramberg gemeinsam zu sehen sein.